Profissionais da Educação foram vacinados contra a Covid-19 em Itapeva

No sábado, dia 17, os profissionais da educação com idade acima de 47 anos foram vacinados em Itapeva. Este foi o primeiro dia de vacinação da classe no município.

O secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares Silva esteve presente, na Escola Zulmira de Oliveira, acompanhando a vacinação, juntamente com o dirigente de ensino Dorival Pinheiro Garcia, o prefeito de Itapeva Mário Tassinari, o secretário municipal de Saúde Luiz Tassinari, a secretária municipal de Educação Eunice Rodrigues da Silva Antunes, a diretora da Escola Cida Miranda e o supervisor Márcio Nunes da Cruz.

Em suas redes sociais, diversos profissionais elogiaram a organização e agradeceram pelo momento, ao receber o imunizante contra a COVID-19.