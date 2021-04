Profissionais da Educação de Itapeva serão imunizados contra a Covid-19

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias da Saúde e de Educação realiza, neste sábado (17), a imunzação contra a Covid-19 dos servidores que trabalham na Rede Municipal de Ensino.

A vacinação irá ocorrer em dois pontos, na E.E. Zulmira de Oliveira e na ETEC Demétrio de Azevedo Jr., das 9h às 16h.

Os profissionais a serem imunizados devem estar munidos com o QR Code impresso, RG e CPF, obrigatoriamente. Pessoas com sintomas gripais ou suspeitos e positivos de Covid-19 não devem tomar a vacina.

Vale ressaltar que é prudente que as pessoas as quais serão imunizadas, evitem qualquer tipo de aglomeração, pois ainda estamos vivendo em pandemia e os cuidados à saúde devem ser tomados. Todos devem atentar para a lista com a confirmação do horário e local para comparecimento. Os protocolos de prevenção ao novo Coronavírus, como uso de máscaras, distanciamento e uso de álcool em gel devem ser mantidos.

A Prefeitura de Itapeva também está realizando a companha “Vacina Contra a Fome” e os servidores estão sendo convidados a doar um quilo de alimento não-perecível, que será destinado às famílias em vulnerabilidade social do município. Quem tiver interesse em doar, pode levar o alimento no dia da vacinação.