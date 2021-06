Profissionais da Educação com idades de 36 a 45 anos recebem a primeira dose da Pfizer

Todos os profissionais da Educação do município receberam nos dias 17 e 18 de junho, a primeira dose da vacina Pfizer, na Diretoria de Ensino. Os dois dias de vacinação foram marcados pela excelente organização de toda a estrutura logística da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Saúde. A imunização também contou com o auxílio da equipe de trabalho da ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior (Escola de Minas), formada por alunos, professores e coordenadores do curso técnico de enfermagem.

Visivelmente emocionada, a professora Ana Amélia Araújo de Almeida, 43 anos, que leciona na Emei Prof. Alfredo Langner Filho, para crianças de 5 anos da Educação Infantil, disse que está morrendo de saudades dos seus pequenos. “Neste momento de pandemia, foi fundamental a ajuda dos pais na realização das tarefas escolares, que contribuíram muito com o aprendizado deles. Ao tomar a vacina, a sensação é que tempos melhores virão e voltaremos a dar aulas presencialmente”, explica.

Já a docente Silvia Maria Nicoletti, 43 anos, da Escola Municipal Nilton de Moura Müzel também compartilha das ideias de Ana Amélia, destacando principalmente que a vacina significa salvar vidas. “É fundamental que voltemos a dar aulas de forma presencial e com mais segurança para os nossos alunos, pois estaremos imunizados”, destaca.

Luciane Leandro Hahn, professora eventual da Escola Estadual Agrovila I, falou da dificuldade dos alunos da zona rural com o ensino remoto, pois muitos não possuem internet. “Ficarei muito feliz em poder reencontrá-los. Eles precisam da presença dos professores. Às aulas on-line, nem todos têm acesso. A vacina é uma esperança para todos nós”, disse.

A diretora da Escola Municipal Professora Aula Rolim, Thaís Ayeda Costa Lopes, 43, do Bairro Santa Maria, lembrou também desta dificuldade dos alunos com as aulas com ensino à distância.“Apesar destes empecilhos, eles são muito dedicados e determinados a aprender neste momento que atravessamos. A emoção e a nossa felicidade serão grandes quando eu puder vê-los”, diz emocionada.

Para a secretária municipal de Educação, Eunice Rodrigues, a sensação é de dever cumprido, ao ver cada profissional ser vacinado nesta terceira fase da vacinação. “Sabemos da importância dos profissionais da Educação na vida dos alunos. Agradeço também aos enfermeiros que aplicam o imunizante, tratando os nossos educadores com tanto carinho. Quando todos forem vacinados, ficaremos mais esperançosos ”, destaca a titular da pasta.