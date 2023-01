Há poucos dias de iniciar o ano letivo em Itapeva, a categoria da Educação estuda uma paralisação no município por conta da falta de respostas quanto as mudanças no quadro de horário feitas pela Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com os profissionais, no final de 2022, houve uma mudança no horário que afeta a categoria e também a logística de escolas com grande número de alunos e diante desta situação, houve uma reunião na Prefeitura onde estiveram presentes o prefeito Mário Tassinari, a secretária de Educação Eunice Rodrigues, funcionários da secretaria de Educação, professores, Assistentes de Desenvolvimento Infantil – ADI’s e representantes da APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.

Depois de ouvir as demandas da categoria quanto à mudança, o Poder Executivo prometeu rever a situação e dar uma resposta a categoria, no entanto, mais de uma semana após a reunião não houve essa resposta e de acordo com os professores, somente na sexta-feira (27), foram informados de que a resposta seria dada através dos diretores de escola em reunião que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 01 de fevereiro.

A informação foi recebida com indignação pela categoria que questionou o respeito que o executivo itapevense tem com os professores, uma vez que a reunião que tiveram foi com o prefeito e a secretária da pasta e não com os diretores, muitos acreditam que a atitude é uma forma de criar atrito entre professores e diretores, pois a resposta não deve ser a que gostariam.

De acordo com os representantes da categoria, com o comunicado, professores e ADI’s já realizaram uma reunião onde houve a adesão de cerca de 500 profissionais da educação pedindo uma ação judicial contra o município, além disso, 88% desses profissionais estão a favor de paralisar a categoria enquanto não houver um acordo entre as partes.

De acordo com os profissionais da Educação, a categoria não está pedindo nem mais, nem menos do que já estava em vigor no sistema municipal, eles informaram que caso o novo horário seja implantado, será trabalhado a mais sem que seja recebido por esse horário acrescentado.

Ainda segundo os professores, em toda a região a hora/aula é de 50 minutos, já em Itapeva é de 55 minutos e com a alteração proposta pela Secretaria Municipal de Educação passaria para 60 minutos, o que interferiria também na questão de escolas que fazem mais de um intervalo por conta do número de alunos, com o novo horário teriam que realizar apenas um intervalo e com refeitórios sem capacidade para abrigar todos os alunos.

Itararé, Nova Campina, Capão Bonito, Taquarivaí, Apiaí, Buri entre outros são alguns município que a hora/aula é de 50 minutos, já pelo Estado a hora/aula é de 45 minutos.

➡️ Volta às aulas:

A volta às aulas para os alunos está prevista para essa sexta-feira, dia 03 de fevereiro, no entanto, de acordo com a categoria, caso não haja entendimento com o Poder Executivo essa data pode ser adiada, uma vez que há a possibilidade de paralisação.