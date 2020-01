Professora dá aula de anatomia em um traje de corpo inteiro que mapeia o corpo humano em detalhes nítidos

Todos nós tínhamos aquele professor de coração feliz que fazia de tudo para tornar os nossos dias no ensino médio divertidos e informativos, de uma maneira que os alunos podem realmente apreciar.

Explicar o corpo humano com diagramas de papelão ou figuras de livros didáticos pode ser uma tarefa assustadora. As crianças geralmente misturam as partes do corpo e seus locais. No entanto, uma professora dedicada da terceira série, Verônica Duque, não queria que seus filhos apontassem para os rins quando solicitados a identificar o fígado.

Ela chegou à sala de aula usando um traje completo que mapeia todas as partes do corpo com detalhes flagrantes para ensinar aos seus alunos a anatomia humana.

“Eu ensino há 15 anos”, disse Verônica ao Bored Panda. “Ensino ciências naturais e sociais, arte, além de inglês e espanhol. Eu estava navegando na internet quando um anúncio de um maiô no AliExpress apareceu. Sabendo o quão difícil é para as crianças tão jovens visualizarem a disposição dos órgãos internos, pensei que valia a pena tentar”.

Como esperado, as crianças adoraram.

As fotos foram compartilhadas no Twitter pelo marido de Verônica, Michael, que vive no norte da Espanha. O marido orgulhoso teve que mostrar a todos o quão criativo e inspirador alguns professores podem ser.

Ele legendou: “Muito orgulhoso desse vulcão de idéias que tenho a sorte de ter como mulher. Hoje ela explicou o corpo humano.

Verônica diz que está sempre pensando em maneiras de ser criativa com seu ensino, uma vez que as crianças desfrutam de recursos visuais mais do que texto escrito ou palavras faladas.

“Decidi há muito tempo usar disfarces para aulas de história”, disse ela. “Também estou usando coroas de papelão para meus alunos aprenderem categorias gramaticais como substantivos, adjetivos e verbos. Reinos gramaticais diferentes, por assim dizer”.

Os professores não são meras figuras educacionais que se sentam em salas de aula. São canais de sabedoria e canais de conhecimento inestimável. Ser professor é fazer parte de uma das profissões mais nobres e honradas do mundo.

“Gostaria que a sociedade parasse de considerar os professores como funcionários públicos burocráticos preguiçosos. Certamente não somos ”, ela disse.

Adaptado de Bored Panda.

Fonte: Revista Saber é Saúde.