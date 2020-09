Professor e farmacêutico morre em acidente no Bairro Faxinal

No início da noite deste domingo (13), um acidente no Bairro Faxinal, zona rural de Itapeva ceifou a vida do professor aposentado e farmacêutico, José da Silva.

De acordo com o que foi levantado por nossa equipe de jornalismo, o acidente envolveu dois veículos. Segundo informações das testemunhas, um dos motoristas se perdeu na poeira levantada pelo trânsito dos carros e acabou batendo na traseira de outro veículo. Com a colisão o motorista perdeu o controle do carro e bateu com força em um barranco.

Equipes do SAMU, SADI e Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local do acidente e socorreram seis vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, sendo uma delas, José da Silva que precisava de cuidados mais intensos.

Já no hospital, José da Silva não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso foi apresentado no Plantão Policial que investigará as circunstâncias do acidente.