No sábado, dia 18, por volta das 21h, uma equipe da GCM-Policia Municipal estava em Ponto de Estacionamento Pela Praça de Eventos Zico Campolim de Almeida, quando perceberam um homem de posse de um copo com tintas e um pincel, que estava pichando a parede da pista de skate, que há na referida praça, escrevendo os seguintes dizeres “Fora Bolsonaro”.

Diante dos fatos, o homem foi abordado e questionado sobre o ocorrido, ele disse aos Policiais que é professor da Educação Básica em outro município, que faz parte dos 48% que não votaram no atual Presidente da República, que é contra o atual governo e que estaria manifestando, disse ainda estar ciente dos seus atos e que aquele tipo de manifestação é proibida.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao homem, sendo a ocorrência apresentada a Autoridade de Polícia Judiciária que após tomar conhecimento sobre os fatos, determinou o registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência pela infração do artigo 65 da lei 9.605/1998 e a apreensão da tinta e do pincel. A Perícia foi acionada pela Autoridade Policial a comparecer no local dos fatos.

Após o autor ser ouvido e assinar o termo de compromisso para comparecer em juízo, ele foi liberado.