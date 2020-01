Professor e aluno da FAIT são premiados no Top FIEP 2020

No último final de semana dois representantes da FAIT de Itapeva foram agraciados com o “Prêmio Top FIEP” da Federação Internacional de Educação Física na cidade paranaense de Foz do Iguaçu.

O professor Dr. Marcelo Diarcádia Mariano Cezar e o aluno Fabrício Marcel Nunes Galvão foram os contemplados. Na categoria Professor do Ano de 2019 o premiado foi o professor Marcelo, já Fabrício recebeu o prêmio de Estudante Universitário do Ano de 2019, na premiação Fabrício foi representado pelo professor Dr. Ricardo Damatto.