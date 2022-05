O itapevense Tiago Perretti, de 21 anos, iniciou a sua carreria como professor de inglês para brasileiros que estavam no exterior e queriam aprender o idioma, focando em destravar a fala e facilitar a comunicação destes em outros países. A partir dos primeiros alunos, ele foi sendo indicado para outros e atualmente tem mais de 200 alunos em seu curso e aulas on-line. Tiago fez diversos cursos de inglês e um aperfeiçoamento na conceituada Universidade de Oxford.

Não bastasse um currículo exemplar, o professor de inglês viajou para 6 países da Europa (Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Itália e Bélgica) para gravar conteúdos e materiais para o seu novo curso no mercado digital.

Filho de Alcione e Jaider Nobre, proprietários da empresa Nobre Decorações, Tiago conta que seu pai sempre o ensinou a correr atrás dos seus sonhos. “Tudo é possível para aqueles que se esforçam e acreditam”, disse. Confira a entrevista exclusiva:

Como começou seu interesse pelo inglês? Quando foi?

Quando eu era adolescente eu sempre gostei muito de ver coisas em inglês, com o passar do tempo fui querendo aprender e falar a língua. E sempre tive uma facilidade com a língua, então comecei a dar aulas.

Oxford é um sonho para muitos, né? Como fez este curso nesta universidade tão conceituada?

Fiz uma prova e ganhei uma bolsa na área linguística da Universidade. Foi um sonho realizado pois eu sempre quis aperfeiçoar meu inglês e ter essa chance foi incrível!

A iniciativa de viajar para os 6 países, como surgiu e qual era o seu objetivo?

A ideia da viagem surgiu primeiramente com âmbito profissional para gravar vídeos e matérias no exterior. E eu sempre quis passar por uma experiência com o inglês no dia a dia e na prática.Meu objetivo era conhecer o máximo de países na Europa para ver como seria o Inglês e se todos falam a língua.

Quanto tempo você ficou viajando por esses países e que tipo de conteúdo você produziu? Como é possível ter acesso aos seus conteúdos e as suas aulas?

Viajei por 25 dias e produzi conteúdo que será lançado no curso de inglês e no meu Instagramprofissional @teachertiagoperretti

Quais os próximos passos para a sua carreira? Onde pretende chegar?

Tenho uma meta e estou me preparando para isso, quero abrir uma escola de inglês para brasileiros no exterior. Até o final do ano quero ir para mais lugares e saber o melhor lugar.

Deixe uma mensagem aos itapevenses, principalmente aos jovens, que estão em busca de uma oportunidade como a que você teve e sonham viajar o mundo, para que não desistam.

Tudo é possível, porém existe um esforço e o preparo, aprendi inglês com apenas duas coisas… um computador e internet. Me preparei, me esforcei, muitas vezes acordando muito cedo para dar aula por conta dos fusos horários dos outros países. E através do meu trabalho e esforço consegui realizar esse sonho. Hoje com a internet tudo é possível é só saber utilizar da forma correta.