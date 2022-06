No dia 28 de junho, a Polícia Militar concluiu mais uma turma de formandos do PROERD (Programa de Resistência às Drogas e à Violência), juntamente com a comunidade escolar do município de Apiaí, amigos e familiares de 139 crianças do Colégio Meireles e das Escolas Municipais Ala e Profª Elisa dos Santos, sendo comemorado com muita alegria mais essa conquista.

O PROERD é um programa de educação preventiva que foi desenvolvido com crianças do 3º ano do ensino fundamental. As aulas foram ministradas pela Soldado PM Adriana, devidamente habilitada e contando com o auxílio de uma cartilha didática. Sua missão contou com o auxílio e a ativa participação dos professores, que facilitam a transmissão dos ensinamentos de resistência às drogas e violência, buscando manter as crianças longe desses malefícios.

O sucesso do programa se afina pelo perfeito entrosamento entre Escola, Família e Polícia Militar.