Produtos orgânicos chegam às entidades beneficentes de Itapeva

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, do Governo Federal, em parceria com a Associação de Agricultores Familiares, Prefeitura Municipal e ARKÉ, tem inserido alimentos orgânicos nas entidades beneficentes de Itapeva.

A produtora do Bairro Avencal, Ivane Diniz, é um exemplo. Ela produz tomates orgânicos e outras hortaliças e juntamente com seus irmãos estão entregando alimentos para o Programa com a ajuda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

O prefeito de Itapeva visitou a propriedade dos Diniz e ficou encantado com a produção da Agricultura Familiar e o empreendedorismo da família.

Ivane possui 10 estufas em produção de orgânicos com certificação auditada. Ela é um modelo para quem deseja produzir de forma agroecológica e obter sucesso.

Saiba Mais – A agricultura orgânica, também chamada de biológica, é um tipo de agricultura alternativa que tem por finalidade a oferta de produtos saudáveis, priorizando a qualidade do alimento. É realizada por meio de técnicas específicas, que contrapõem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes em todas as fases do processo.

Além disso, a agricultura orgânica torna-se um modelo agrícola que reduz os impactos ambientais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.