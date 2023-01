A Prefeitura de Itararé, através do Departamento Municipal de Auditoria, comunica aos produtores rurais do município que o prazo para o preenchimento da Declaração do Índice de Participação do Município (Dipam) vai até 31 de março de 2022.

Para a emissão do documento, é necessário apresentar todos os talões de notas fiscais referentes ao exercício de 2022 junto à Auditoria da Prefeitura, à rua XV de Novembro, 83, Centro. As notas fiscais eletrônicas, em formato PDF, poderão ser enviadas via e-mail para [email protected] ou através do WhatsApp (15) 3532-8037. O processo é totalmente gratuito.

Dipam – A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios consiste na declaração dos valores das operações referentes à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte ou comunicação.

As informações contidas no documento são utilizadas para a obtenção do Valor Adicionado (VA) e o Índice de Participação dos Municípios (IPM).

Saiba mais – O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (15) 3532-8000, ramal 8071 ou pelo e-mail: [email protected]