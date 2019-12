Procurado por tráfico de drogas é preso em Nova Campina

A Polícia Militar de Nova Campina prendeu nesta sexta-feira (13), um indivíduo por tráfico de entorpecente.

De acordo com a PM a prisão se deu através de Mandado de Prisão expedido em desfavor de L.H.R.S que deve cumprir a pena de seis anos e três meses em regime fechado.

A Polícia informou que a prisão se deu durante patrulhamento com o apoio de um policial de folga que indicou o caminho onde o indivíduo estava. Pelo local foi efetivado abordagem do procurado e encaminhado o mesmo ao Plantão Policial de Itapeva onde ficou preso pelo artigo 33 do Código Penal (Tráfico de Entorpecente)