Na madrugada deste domingo (02), a Polícia Militar prendeu em Itapeva um procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com os policiais, ao realizar patrulhamento pela Rua Tomaz Aquino Pereira no Jardim Nova Itapeva (CDHU), a equipe se deparou com um indivíduo que se comportou de forma suspeita e ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga.

Diante da situação, o homem foi abordado logo em seguida, submetido a busca pessoal, na revista nada de ilícito fora encontrado, no entanto, ao realizar pesquisa criminal os policiais descobriram que em seu desfavor havia um mandado de condenação definitiva referente ao ART. 217 (estupro de vulnerável).

O indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial de Itapeva, onde o Delegado de Plantão, tomou ciência dos fatos e elaborou o BO/PC criminal. O homem Foi recolhido à carceragem local e permaneceu à disposição da Justiça.