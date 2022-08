Um procurado pela Justiça foi preso no sábado (06), em Ribeirão Branco depois de fugir por três vezes da Polícia Militar.

De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, logo no início do dia, uma equipe de policiais ao realizar patrulhamento pela Vila São José, acabou deparando-se com o indivíduo que já era de conhecimento dos policiais, que estava com um mandado de prisão expedido contra ele. Os policiais detiveram o homem que foi algemado e colocado no compartimento de presos, porém ele acabou quebrando o vidro e fugindo em seguida.

Por volta das 10h o sujeito foi avistado novamente e ao notar a presença da viatura fugiu por uma área de barrancos sem que os policiais pudessem detê-lo.

Diante disso, já no final da tarde de sábado, os policiais organizaram uma incursão pelo bairro onde o indivíduo morava e chegando ao local, depararam-se com o procurado no quintal de uma casa. O indivíduo então mais uma vez empreendeu fuga se escondendo entre os barracos do local onde estava. Os policiais já imaginando a fuga, fizeram um cerco e pediram para o fugitivo se entregar, porém o homem acabou subindo no telhado da casa de seu genitor e começou a remover algumas telhas para entrar na residência.

Os policiais entraram na casa e conseguiram deter o indivíduo, em revista pessoal foram localizados com o homem 31 pedras de crack e 41 eppendorfs de cocaína, além de um papelote com uma porção da mesma droga.

Diante do ocorrido e do mandado de prisão, o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial onde permanece preso.