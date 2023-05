A Polícia Militar prendeu um procurado pela Justiça nesta segunda-feira (15), durante patrulhamento pelo município de Buri/SP.

De acordo com os policiais ao realizar patrulhamento avistaram um homem pela via pública em atitude suspeita. Os policiais decidiram então realizar a abordagem no indivíduo.

Durante a abordagem os policiais verificaram seus antecedentes criminais e puderam constatar que havia um mandado de prisão em seu desfavor pela prática do crime de ameaça.

Diante do fato, o sujeito foi preso e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.