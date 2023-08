Na noite de quinta-feira (24), a Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada através da Central de Monitoramento, para atender ocorrência em apoio ao Serviço Público Municipal no Albergue, pois um cidadão solicitou o serviço, porém não portava documentos para se identificar.

Rapidamente a equipe do supervisor de rádio patrulhamento se deslocou para o Albergue e então passaram a pesquisar o cidadão que estaria solicitando a prestação do serviço público.

Após os Policiais da GCM solicitarem à Central de Monitoramento a pesquisa sobre a vida pregressa do cidadão, obtiveram o seguinte resultado, que havia um mandado de prisão em desfavor aquele cidadão, ou seja, ele estava sendo procurado pela Justiça.

Sendo assim, o cidadão foi informado pelos Policiais da GCM da sua condição de procurado, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Plantão Policial, onde após a realização do registro da ocorrência pela Autoridade Policial, o cidadão permaneceu preso e à disposição da Justiça.