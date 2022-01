Em patrulhamento de Rocam pela área central na sexta-feira, dia 28, quando pela Avenida Higino Marques no contra fluxo foi visualizado um veículo da marca Mitsubishi, o qual estava com os vidros fechados e totalmente escuros, não sendo possível a visualização do seu interior pela equipe. Sendo assim, foi realizada abordagem onde a condutora apresentou os documentos e o passageiro estava sem documentos, porém não obtendo êxito na consulta com os dados fornecidos, em conversa acabou confessando que estaria procurado pela Justiça.

De posse de seus dados corretos e em consulta via Prodesp, constou como procurado, então foi conduzido ao plantão policial onde foi elaborado o registro da ocorrência intitulado captura de procurado, ficando o supra referido à disposição da Justiça. Não foi necessária a utilização de algemas.