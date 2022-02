A Polícia Militar de Ribeirão Branco prendeu na quinta-feira (10), um indivíduo procurado pela Justiça. De acordo com os policiais houve uma solicitação pela base da Polícia Militar para verificar um indivíduo em atitude suspeita pelo Bairro Caçador dos Glauser.

A equipe se deslocou para o local, onde se deparou com o suspeito. Ao notar a presença da equipe policial o indivíduo tentou adentrar em uma residência de forma brusca e, diante desse motivo, os policiais abordaram e submeteram o homem a busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar pesquisa via terminal eletrônico do COPOM constou como evadido do sistema prisional do estado desde o ano 2019 pelo crime previsto no ART.217-a do Código Penal.

O indivíduo informou a equipe que havia recebido o benefício da “saidinha”, não retornando mais a prisão.

Diante dos fatos ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia de Ribeirão Branco, onde permaneceu à disposição da Justiça.