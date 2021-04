Procurado pela Justiça é capturado pela Força Tática, em Itapeva

Durante patrulhamento de Força Tática por Itapeva, na quinta-feira (22), os policiais notaram que um indivíduo mostrou certo nervosismo ao visualizar a viatura.

Realizada a abordagem, localizaram no bolso do rapaz uma caixa de cigarros e em seu interior uma certa quantia de erva verde análoga a maconha.

Em pesquisa via PRODESP constou mandado de prisão expedido pela 2° Vara da Comarca de Itapeva em desfavor do sujeito.

Diante disso ele foi conduzido ao Plantão Polical onde foi elaborado o registro da ocorrência de Captura de Procurado/ Porte de Drogas, permanecendo o sujeito citado à disposição da Justiça.