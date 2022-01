Na madrugada desta sexta-feira, dia 21, uma equipe de Força Tática se deslocou até a Rua Alemanha, no Jardim Europa, para averiguação de indivíduo em atitude suspeita. Na via, foi localizado o sujeito, o qual foi abordado e após busca pessoal nada de ilícito foi localizado, entretanto, após pesquisa via COPOM (sistema PRODESP), constou como indivíduo evadido do sistema penitenciário de Franco da Rocha/SP.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado o registro da ocorrência de natureza captura de procurado, permanecendo o preso à disposição da Justiça.