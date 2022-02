No sábado (29), a Polícia Militar de Ribeirão Branco deteve um indivíduo procurado pela Justiça em área rural do município.

De acordo com os policiais, ao realizarem patrulhamento pelo Bairro dos Correias II, foi avistado um sujeito que ao perceber a aproximação da viatura se portou de maneira suspeita.

Ao notarem o nervosismo do rapaz os policiais resolveram abordá-lo. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, ao realizar pesquisa criminal os policiais descobriram que o indivíduo era procurado pela Justiça.

O rapaz foi encaminhado para o Plantão Policial de Itapeva onde foi preso em flagrante.