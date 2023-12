Na noite de terça-feira, 12 de dezembro de 2023, aconteceu na sede do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a “Primeira Missa em Ação de Graças”, reverenciando não apenas as conquistas do ano, mas também a dedicação e coragem dos valorosos membros da Instituição que atuam garantindo a segurança pública do Sudoeste Paulista.

A celebração foi presidida pelo Padre Ricardo Alexandre, Capelão Militar, Reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Ajuda de Guapiara.

Este momento especial de fé, além de reunir a comunidade no quartel, fortaleceu os laços na família policial militar, reforçando a importância da gratidão a Deus e da solidariedade com o próximo, ressaltando os valores que permeiam a nobre missão desempenhada por todos os patrulheiros.