PRIMEIRA DOSE de PFIZER para jovens de 12 a 17 anos será na terça (14/09)

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que na *terça-feira (14/09),* Itapeva dará sequência na aplicação da *PRIMEIRA DOSE da PFIZER nos jovens de *12 a 17 anos.* A vacinação ocorrerá das *10h às 15h nas unidades da Zona Rural* e das *16h às 19h na Zona Urbana* SOMENTE nas Unidades: Parque Cimentolândia, Vila Taquari, Vila Camargo e Vila Isabel.

Obrigatório: Documento com foto constando CPF e comprovante de endereço, além de *ESTAR ACOMPANHADO* pelos pais e/ou *RESPONSÁVEL LEGAL,* podendo esse proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação.

A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.

*As senhas começarão a ser entregues somente no horário informado.*

Importante: *Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.*