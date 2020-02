Preso por roubo a posto de combustível aguarda audiência de custódia

Na noite desta quarta-feira (19), um homem foi preso depois de roubar um posto de combustível na área central de Itapeva.

De acordo com os policiais, houve uma solicitação para atender uma ocorrência de roubo ao Auto Posto Marinho, do lado do Camelódromo. As informações davam conta que um indivíduo com camiseta branca e shorts jeans havia ameaçado funcionários do local dizendo estar armado e subtraído dinheiro do caixa fugindo em seguida.

Um funcionário do posto seguiu o homem e passou aos policiais o sentido que o indivíduo tomou, desta forma a PM organizou um cerco e conseguiu deter o suspeito próximo a igreja Assembleia de Deus na Rua Geraldo Alckmin na Vila Nova.

Ao ser questionado sobre o roubo, o indivíduo informou que cometeu o delito usando um pedaço de madeira sob a camiseta, para simular estar armado, confessou ainda que empurrou e deu um soco na vítima que estava no caixa.

Com o homem os policiais encontraram R$ 2.508 (Dois mil, quinhentos e oito reais), fruto do roubo ao estabelecimento comercial.

O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem que está à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.