O homem que foi preso na manhã de segunda-feira (18) pela Guarda Municipal após furtar uma farmácia no Centro de Itapeva já está nas ruas novamente.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de reportagem, pouco mais de três horas após a finalização da ocorrência o indivíduo passou por uma audiência de custódia onde foi liberado.

O homem, que foi reconhecido pela testemunha do furto, filmado pelas câmeras de vigilância e já tinha 14 passagens anteriores por diversos delitos, acabou solto pela Justiça.

Itapeva está sofrendo com uma onda de furtos e roubos e as forças de segurança vêm intensificando as ações contra esses tipos de delitos, porém informam que a maioria dos crimes são cometidos por reincidentes. Os agentes acreditam ainda que seria necessário uma integração entre as áreas de segurança e judiciária para uma efetividade nas ações, integração essa que de acordo com nossas fontes teriam que ser propostas pelo Poder Legislativo através da Comissão de Segurança Pública.

Encaminhamos o questionamento sobre essa questão ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Itapeva, vereador Marinho Nishiyama, o qual nos retornou que irá propor uma reunião e convidar o Ministério Público e Poder Judiciário para tratar sobre o assunto.