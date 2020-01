Presidente do CONSEG volta a denunciar transporte irregular

O presidente do CONSEG – Conselho Municipal de Segurança, Maurício Coelho, voltou a denunciar o uso de transporte irregular na área da saúde.

De acordo com Maurício, duas vans de propriedade de Jesse Moreira, estariam fazendo o transporte de pacientes de maneira irregular, pois segundo fotos encaminhadas a nossa redação, as vans possuem placas brancas e não placas vermelhas que são exigidas por lei.

Ainda segundo o denunciante, o prestador de serviço que colocou as vans irregulares para fazer o transporte dos passageiros, já havia sido notificado anteriormente por colocar outra van irregular para transportar pacientes de hemodiálise, neste caso seria o ano do veículo que estaria em desacordo com o contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Itapeva.