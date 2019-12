Presidente da Câmara esclarece notícias espalhadas sobre condenação

“OZIEL PIRES DE MORAES, vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Itapeva, em virtude das notícias veiculadas pela imprensa escrita desse Município e disseminada por diversas páginas de redes sociais, vem esclarecer o que segue:

O processo sobre o qual se tem divulgado (nº 0006682-54.2011.8.26.0270) tramita perante a 2ª instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, e versa sobre possíveis irregularidades na manutenção dos assessores de vereadores na Câmara Municipal na gestão de 2010, respondendo este vereador simplesmente por ser parte integrante da mesa à época, juntamente com Walter Daniel da Silva Junior e Paulo De La Rua Tarancón.

A decisão do julgamento (acórdão) até o presente momento não foi publicada no Diário Oficial, não tendo iniciado o prazo para que seja adotada qualquer medida jurídica por intermédio de seu advogado, Dr. Paulo De La Rua.

Comporta esclarecer que mesmo tendo o Tribunal reduzido a condenação de 1ª Instância, reconhecendo que a mesma errou na condenação, o processo seguirá para instâncias Superiores.

Deste modo, é lamentável a disseminação das falsas notícias, em especial aquelas lançadas por um integrante de uma instituição séria, que num ato infeliz e revestido de viés político-midiático, panfletou a falsa notícia à população, dando voz e vez para uma matéria que destoa do jornalismo ético.

Provas já foram colhidas e as medidas cabíveis, administrativa e reparatória cível serão tomadas.

Concordar com as falsas notícias disseminadas é concordar com a violação ao Estado Democrático, pois o processo está distante de acabar. Este vereador, enquanto figura pública sabe que está à mercê de críticas infundadas e juízos equivocados de valor, porém, jamais vai concordar com atitudes pequenas e levianas, que apenas servem para impregnar o ódio dentro da população.

Isso não é democracia.

Neste momento em que vivemos um cenário político delicado, o diálogo e a coerência são armas necessárias a serem empregadas, não se podendo admitir a disseminação de notícias falsas e maldosas no seio da população, que acabam por corromper a formação da opinião pública, instigando a população a se revoltar sem motivos justificados.

Sem mais, permaneço à disposição da população itapevense e dos veículos sérios e isentos de comunicação para quaisquer esclarecimentos.

Sendo o que nos cumpre, deixamos registrado esta nota à imprensa”.

Assinado por Oziel Pires de Moraes.