Foto com ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Guarda Municipal levantou a curiosidade de uns e a preocupação de pais de alunos / medida foi preventiva!

Na manhã desta quinta-feira (06), uma foto feita em frente à escola estadual Profª Zulmira de Oliveira deixou muitas pessoas preocupadas com o que poderia estar ocorrendo na instituição de ensino.

Na foto era possível ver diversas viaturas estacionadas em frente à escola. Alarmados com os últimos casos de violência em escolas diversas pessoas se mostraram preocupadas com o que podia estar ocorrendo no local e alguns chegaram a levantar algumas teorias sobre o porquê das viaturas no local.

➡️ Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Comandante da 1ª CIA/PM de Itapeva, Bruno Ratti que informou que houve uma discussão entre dois alunos, mas que não houve agressão, porém como forma de prevenção as forças de segurança foram acionadas.

As medidas cabíveis aos fatos foram tomadas e não houve necessidade de uma ação mais intensa.