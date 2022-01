A agência Virtù anunciou na terça-feira (18), os projetos vencedores do Prêmio Os Movimentos das Cidades. Foram 367 inscrições de projetos sociais indicando caminhos para superar os desafios urbanos de dez cidades do Interior de São Paulo. Cada projeto selecionado irá receber R$ 10 mil, mais consultoria para desenvolver a ação.

Com apoio do Grupo CCR e criado também em parceria com a organização suprapartidária Centro de Liderança Pública (CLP), o prêmio mobilizou moradores, ONGs e empresas das cidades de Águas da Prata, Avaré, Bragança Paulista, Barueri, Campinas, Itapeva, Louveira, Osasco, Sorocaba e Tatuí para pensar em melhorias locais.

Em Itapeva, o projeto Focalização Inteligente foi o contemplado. Idealizado pelos amigos Josoel Borges, Edvan Proença e Salviano Antunes o projeto visa capacitar o cidadão que busca emprego de acordo com as necessidades dos empresários e prevê cursos específicos para atender as demandas de empresas locais.

De acordo com os amigos, alguns empresários de determinadas áreas do município serão consultados para saber em qual setor o empresário tem mais dificuldade em encontrar mão-de-obra capacitada e assim oferecer cursos gratuitos à população. “Nesse primeiro momento vamos contar com suporte da premiação do Os Movimentos das Cidades, mas depois se houver união publico-privada podemos continuar é até ampliar as áreas de aplicação dos cursos”, contaram.

Ainda segundo o trio, ao observarem os cursos que eram oferecidos no município chegaram a conclusão que a maioria era para áreas de maior “glamour”, enquanto para outras não se via curso, além disso, o custo também era alto para uma boa parcela da população. “Sendo assim, vimos que os empresários sofrem para conseguir mão-de-obra especializada, muitas vezes a área de atuação não é a que está em evidência, mas é uma que sempre está necessitando de empregados e ainda rendeu uma boa remuneração”, explicaram.

O projeto premiado já conta com apoio de alguns empresários da cidade, que propuseram parceria aos amigos, os quais aguardam somente a liberação dos organizadores do evento para firmar parceiros e promover uma iniciativa em março para a geração de emprego e renda em Itapeva.

Premiação

Os vencedores foram anunciados no site: movimentosdascidades.grupoccr.com.br

No dia 28 de janeiro, esses projetos serão premiados em evento apresentado pelo jornalista Marcelo Tas, na sede da CCR, em São Paulo. Após a premiação, o projeto vencedor de cada cidade receberá dois meses de mentoria com especialistas para auxiliar na implementação da proposta e resultados dos projetos. Para finalizar, os projetos serão apresentados em evento na sede da CCR, em março, também por Marcelo Tas.