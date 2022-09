Os servidores da área social de oito municípios da região de Itapeva receberam treinamento para atualização do CadÚnico. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para reforçar a oferta de apoio técnico e capacitação de técnicos municipais da área social quanto à importância da atualização dos dados do CadÚnico.

O treinamento é destinado a entrevistadores e operadores do município que operacionalizam o Sistema do Cadastro Único. Na capacitação, os funcionários são treinados para que o cadastro tenha uma coleta qualificada e padronizada das informações das famílias beneficiadas do Cadastro Único. Em agosto, receberam treinamento os servidores dos municípios Capão Bonito, Itaberá, Itapeva, Buri, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Barra do Chapeú e Bom Sucesso De Itararé

“O Cadastro Único é uma importante ferramenta para que cidadãos tenham acesso a diversos programas sociais nas três esferas de governo. Ele também nos mostra uma realidade socioeconômica que permite ao poder público a criação de estudos, planejamentos, programas, entre outras políticas voltadas à população mais vulnerável”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Laura Machado.

Somente em 2022, 31 cidades da região de Itapeva receberam R$ 292 mil para fomentar o mapeamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. O valor faz parte de um total de R$ 27,5 milhões que estão sendo repassados aos 645 municípios paulistas com o objetivo de ampliar os esforços junto às prefeituras no cadastramento e atualização de dados de cidadãos por meio do Cadastro Único (CadÚnico).

O repasse, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), acontece em duas etapas, sendo uma em junho e a outra em novembro. Na segunda fase serão contemplados os municípios que atingirem melhor desempenho na taxa de atualização do cadastro.

Com a identificação das pessoas em situação de vulnerabilidade, os governos podem oferecer seus programas sociais a mais famílias que realmente precisam. Atualmente, no Estado de São Paulo, são 1,2 milhão de pessoas que recebem os benefícios da Secretaria de Desenvolvimento Social pelo Programa Bolsa do Povo.

O CadÚnico

O Cadastro Único – CadÚnico é um instrumento que permite aos governos federal, estaduais e municipais saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Criado pelo Governo Federal, é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras.

A cada dois anos, a atualização do CadÚnico pelo responsável familiar é fundamental para a permanência e entrada de novos beneficiários em programas sociais nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal).