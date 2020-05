Prefeitura segue orientação da Promotoria e delibera pelo fechamento de salões de beleza, barbearias e academias

Três pacientes ainda estão internados em estado grave, utilizando ventilação mecânica

BOLETIM Nº 65 – 18/05/2020 – segunda-feira

1) Fechamento de salões de beleza, barbearias e academias

O Comitê delibera por acatar a recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual, 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEVA/SP – PAA nº 62.0295.0000160/2020-4, onde ficou assim determinado:

Encaminhe documentação, no prazo de 48 horas corridas do recebimento desta, que comprove as providências adotadas, bem como relatório detalhado, no prazo de 05 (cinco) dias, do exercício do poder de polícia administrativa em relação aos estabelecimentos violadores das restrições fixadas.

2) Reunião com representantes de segmentos sociais e econômicos

Os membros do Comitê em reunião com os senhores Rafael Teobaldo (Associação dos Contadores), Marlene Moraes Maciel (Conselho Municipal de Saúde), Marcelos Nunes de Castro (SINCOMERCIÁRIOS), Thiago Stivali (ACIAI) e Ronaldo Furlan Tafuri, expuseram os dados disponibilizados pelo Estado de São Paulo em relação aos índices de isolamento e medidas de reabertura gradual das atividades econômicas.

3) Dados diários

– Altas clínicas: 452 (133 altas por melhora e 319 casos negativos).

– Casos suspeitos: 79 (acompanhamento domiciliar) e 02 em tratamento hospitalar.

– Casos positivos: 20 ( 03 internados graves; 02 em isolamento domiciliar; 15 altas ).

– Óbitos: 0. Casos descartados: 08.

– Casos notificados: 561.