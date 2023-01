Confira na íntegra a nota divulgada pelo Executivo Itapevense:

“Diante dos últimos fatos relacionados a recolha, abrigo e proteção dos animais abandonados no município, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, gestora desta política pública, informa que irá apurar as possíveis irregularidades frente ao contrato firmado, tendo já promovido a intervenção no serviço contratado.

Os animais debilitados foram encaminhados para o Hospital Veterinário da FAIT e, os outros animais, transferidos para local seguro, contratado emergencialmente, acompanhados pelas médicas veterinárias da Prefeitura de Itapeva.

O Prefeito Municipal determinou à Secretaria de Meio Ambiente e à Procuradoria-Geral que adotem as medidas pertinentes ao caso, em especial, a condução imparcial de processo administrativo, com a finalidade de apurar responsabilidades e aplicar sanções aos responsáveis”.