Prefeitura reativa a Base Centro da Guarda Civil Municipal de Itapeva no Calçadão Dr. Pinheiro

Objetivo é orientar os munícipes ao conscientizá-los para o uso de máscaras, como forma de prevenir a Covid-19.

A Prefeitura reativou a Base Centro da Guarda Civil Municipal, localizada no Calçadão Dr. Pinheiro, com atendimento ao público durante o expediente comercial em princípio até o dia 30 de junho.

O objetivo é orientar os munícipes, que por ali transitam, visando principalmente a sua segurança pessoal no combate ao Covid-19, especialmente na busca da conscientização do uso de máscaras, como forma de prevenir a doença.

A Secretaria de Defesa Social, por meio da corporação, tem intensificado o trabalho de fiscalização na área central, além de entregar máscaras para as pessoas que não as possui.

A GCM também preza na eficiência dos serviços prestados, destacando principalmente o comprometimento, a dedicação e a seriedade no desempenho de suas funções, visando a segurança da população.