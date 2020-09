Prefeitura realiza vacinação antirrábica de cães e gatos no Bairro Bethania neste sábado (26)

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, realizará neste sábado, dia 26, das 9h às 11h, no Bairro da Bethânia, vacinação contra a raiva para cães e gatos. A zona rural é considerada área de risco, por causa da presença de morcegos, que são possíveis transmissores da doença.

Entre os sintomas da raiva, destacam-se principalmente: apatia, procurar ficar em lugares escuros, recusa de alimentos, agressividade ou paralisia dos membros inferiores, sensibilidade à claridade, além da dificuldade de engolir (baba).

De acordo com a Prefeitura, o município não possui casos de raiva em cães e gatos e por essa razão, recebe doses limitadas da vacina do governo do Estado. Desta forma, conforme as doses são recebidas, são priorizadas as vacinações em locais, onde estes animais tornam-se mais vulneráveis à moléstia.

Lembrando que todo animal suspeito de contrair a doença, deve ser mantido em observação por no mínimo 10 dias distante das pessoas. No caso de morte por suspeita, a Prefeitura recomenda não enterrar o animal, que será recolhido pela Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses para análise de laboratório. Sempre que houver uma suspeita da doença nos animais, a Secretaria de Saúde solicita que a Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses seja comunicada pelo telefone 3524–9398.