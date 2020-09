Prefeitura realiza serviços de pulverização no Jardim Grajaú e área central da cidade

Medidas fazem parte das ações de prevenção e combate ao Covid-19 no município

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Agricultura, Desenvolvimento Social e Defesa Social (Guarda Civil Municipal), realizou os serviços de pulverização na última sexta-feira, dia 11, no Jardim Grajaú e no sábado, dia 12 na área central da cidade. As medidas fazem parte das ações de prevenção e o combate ao Covid-19 em Itapeva.

Visando principalmente atingir as áreas de maior concentração de pessoas do município, as pulverizações também já ocorreram em vários pontos estratégicos da cidade, unidades de saúde, praças públicas, proximidades da Santa Casa de Misericórdia, Vila São Benedito, além do Bairro São Roque, na zona rural.

Um trator passou pelas ruas do Jardim Grajaú e Centro pulverizando as calçadas e demais vias do bairro com mirax. Trata-se de um produto específico para desinfectar e auxiliar no combate ao vírus.

Lembrando que o serviço está sendo periódico visando conter a disseminação da doença.