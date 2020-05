Prefeitura realiza pronunciamento sobre a flexibilização do comércio

A Prefeitura de Itapeva realizou na tarde desta sexta-feira, dia 29, pronunciamentos do chefe do Poder Executivo e da secretária municipal de Saúde, que fizeram uma explanação sobre a atual situação da pandemia do Covid-19 no município e também a respeito do Decreto Estadual do Governo do Estado de São Paulo, que estabelece a flexibilização do comércio.

De acordo com o decreto estadual, Itapeva está na Faixa 2 podendo reabrir com restrições as lojas, escritórios, imobiliárias, concessionárias e shoppings. Esses comércios, que são considerados não-essenciais poderão abrir 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h, do dia 1º a 20 de junho. Após este período, será reavaliada a abertura desses estabelecimentos aos sábados, considerando avaliação epidemiológica. Estes horários foram definidos, de comum acordo entre a Aciai, Sincomércio, Sincomerciários com o Poder Executivo.

Caso haja diminuição no número de casos positivos e suspeitos, bem como não haja morte pelo coronavírus, o município poderá avançar para a Faixa 3 e abrir outros estabelecimentos, além de aumentar o expediente. É importante frisar, que a flexibilização, não quer dizer deixar de se cuidar, pois o novo vírus continua fazendo vítimas. É de suma importância o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações.

Segundo a Prefeitura, todos os estabelecimentos deverão seguir criteriosamente os protocolos sanitários, de acordo com o Decreto Municipal 11.132 de 29 de maio de 2020, publicado no DOE – Diário Oficial Eletrônico, nº 1460, do dia 29 de maio de 2020, págs 5 a 27.