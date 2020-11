Prefeitura realiza o plantio de 35 mudas de espécies nativas na Praça de Eventos Zico Campolim

Trabalho faz parte do Projeto de Arborização, que irá plantar 200 mudas no município

A Prefeitura, por meio do Departamento do Meio Ambiente deu início na sexta-feira, dia 13, ao Projeto de Arborização na Praça de Eventos Zico Campolim, com o plantio de 35 mudas de árvores nativas. Na próxima semana, será a vez dos ipês das cores branco, roxo e amarelo serem plantados no local.

Medindo entre 3 a 4 metros, entre as mais conhecidas mudas de árvores, destacam-se principalmente a canelinha, jatobá, pau cigarra e sibipiruna.

Segundo a engenheira e diretora do Meio Ambiente Natali Soares de Brito, trata-se de um projeto do Departamento do Meio Ambiente, em que mais 200 mudas serão plantadas no município, compreendendo as praças públicas, áreas verdes e canteiros. Com recursos próprios da Prefeitura, o programa teve um custo financeiro de R$16.000,00.

A primeira muda que foi plantada na Praça de Eventos foi a da canelinha. Para a diretora Natali, a arborização dos espaços públicos é de suma importância. “Os benefícios da arborização urbana são inúmeros, pois vão desde a estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual e auxiliar na conservação do meio ambiente”, explica.