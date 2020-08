Prefeitura realiza fiscalização na Praça de Eventos Zico Campolim para combater aglomerações

Foram dadas orientações sobre o uso de máscaras e a importância do distanciamento social para as pessoas presentes no local

Por causa das aglomerações ocorridas nos últimos dias na Praça de Eventos Zico Campolim, a Prefeitura realizou no último sábado, dia 8 de agosto, uma fiscalização no local.

Participaram das ações, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e a de Defesa Social, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária e Setor de Fiscalização Municipal.

Na ocasião, foram feitas abordagens às pessoas que transitavam pela praça, orientando principalmente quanto ao uso de máscaras e a importância do distanciamento social, com o intuito de combater e prevenir a disseminação do Covid-19 no município.

Também foram distribuídas máscaras para quem não as possuísse e membros do Conselho Tutelar abordaram os menores de idade, que se encontravam aglomerados na praça.