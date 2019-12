Prefeitura realiza a formatura dos alunos do curso de Recepcionista de Hotel do programa VIA Rápida Emprego

No dia 9 de Dezembro, ocorreu a formatura dos alunos do curso de Recepcionista de hotel do Programa Via Rápida Emprego, que teve como coordenadores Francisco Estevão Guerra da Cunha e Guaracy Figueiredo Filho, representantes do Centro Paula Souza.

O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo realizado em parceria com a Prefeitura de Itapeva e o Centro Paula Souza e tem por objetivo ofertar a população programas de treinamento, qualificação profissional, visando o aumento da empregabilidade, geração de renda, a inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, além da melhoria na qualidade dos serviços prestados e geração do aumento da mão-de-obra qualificada.

O curso de Recepcionista de Hotel capacita o profissional para recepcionar e acolher hóspedes, aplicar técnicas e tecnologias, operações de check-in e check-out e demais procedimentos de recepção e hospedagem, utilizar canais de comunicação, auxiliar o hóspede em suas mais variadas necessidades, executar operações financeiras referente à hospedagem. O curso teve duração de 80h e as aulas foram ministradas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo realizadas aulas teóricas e aprendizado na prática.