Prefeitura participa de videoconferência com Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado

Encontro discutiu estudos do governo estadual sobre possível flexibilização dos setores da economia

A Prefeitura de Itapeva participou na última terça-feira, dia 12 de maio, de uma videoconferência com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi.

O encontro discutiu por meio de live, sobre estudos do governo estadual, mostrados com gráficos, sobre uma possível flexibilização dos diversos setores da economia neste momento da pandemia do coronavírus.

Durante esta reunião do Comitê da Municipalidade, foram demonstradas as estatísticas dos setores econômicos, que sofreram mais impactos durante esta crise.