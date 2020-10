Prefeitura já entregou quase 40 mil máscaras à população

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, iniciou no dia 28 de abril, a confecção de máscaras de tecido para doação à população, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que efetuou a compra dos tecidos, linhas e fios de malha.

Foram confeccionadas até a presente data 19 mil máscaras em tecidos e já distribuídas. Além dessas, a Secretaria Municipal da Saúde também adquiriu mais 17.200 máscaras de tecidos e 3 mil descartáveis, também já entregues.

A distribuição foi realizada junto às Unidades Básicas de Saúde, entidades de Acolhimento (Mãe da Vida, Salva Vidas, Lar Vicentino); APAE, AME, equipamentos do Desenvolvimento Social (CRAS/CREAS, Bolsa Família e CRAS volante da zona rural); e também a entrega diretamente à população em geral como filas de banco e órgãos públicos, através de ações de orientações do Covid-19. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar também foram parceiros na entrega junto aos itapevenses.

De acordo com a coordenadora do Fundo Social, Joana Oliveira, as máscaras produzidas por eles são higienizadas, embaladas individualmente e entregues com as orientações sobre uso e cuidados.

“Ressaltamos que as máscaras são confeccionadas por voluntárias do Fundo Social, que recebem o tecido cortado e a linha e costuram em casa, devido à pandemia. Contamos com uma média de 20 voluntárias, que se revezam na confecção e com os colaboradores do quadro efetivo Amanda, Lilian e Henrique”, contou Joana.

O CRAS da Vila Nova, também é parceiro na confecção desde agosto, através de cinco voluntárias costureiras. Vale ressaltar ainda a importância de algumas parcerias como o apoio da equipe do Projeto Ligno-Pet da Unesp de Itapeva, que conseguiram a doação de 100 metros de tecidos e 5 mil metros de elásticos, junto a empresários de Americana.

“Eles também apoiaram a realização de uma live solidária que arrecadou uma quantia em dinheiro, da qual foi adquirido 100 metros de tecido antivírus, que foi utilizado para a confecção de máscaras aos trabalhadores da linha de frente”, contou a secretária da Saúde, Karen Grube.

Karen enfatiza que as ações da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde têm sido intensas no combate à pandemia e graças aos esforços de todos, principalmente dos profissionais da linha de frente, o município tem diminuído consideravelmente os casos de Covid-19 no município.