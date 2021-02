Prefeitura Itapeva recebe recursos para serviços de Assistência Social

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social recebeu recursos do Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 673,967,32, para financiar ações sócio-assistenciais e serviços do terceiro setor, executados pelas entidades do município.

A assinatura digital para a confirmação do repasse da verba aconteceu na última semana e os 645 municípios paulistas foram contemplados.

Na oportunidade, a secretária municipal de Desenvolvimento Social Lucinha Schreiner, a vice-prefeita Elza Galvão e o prefeito Mário Tassinari participaram da cerimônia virtual, que foi presidida pela secretária estadual Célia Parnes e contou com a participação do governador João Doria.

Irão receber os recursos do repasse Estadual algumas entidades da cidade como: ADESAI, Lar Vicentino, Luz da Visão, Recria, Ao Teu Encontro, Casa da Esperança, Grupo Salva Vidas, APAE, AVACCI e Renais Crônicos.

O valor total que será dividido entre as entidades citadas é de R$ 457.1333,52. A outra parte dos recursos recebidos será utilizada em serviços assistenciais diretos, desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

De acordo com o prefeito de Itapeva, Mario Tassinari, os recursos recebidos proporcionam maior capacidade de resposta da assistência social para o auxílio da população em vulnerabilidade social. “Precisamos sempre focar nossos esforços para o apoio às pessoas que mais necessitam, por isso nossa gestão vem buscando fortalecer as parcerias com as entidades assistenciais de Itapeva”, completou.