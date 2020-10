Prefeitura instala brinquedos para crianças com deficiência na Praça de Eventos

Na tarde de quarta-feira (07), a Secretaria Municipal de Esportes iniciou as obras de instalação do playground para crianças com deficiência na Praça de Eventos Zico Campolim.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Itapeva a partir desta semana, as crianças terão os brinquedos à disposição para poderem se divertir. Esta era uma reivindicação antiga de mães, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do vereador Rodrigo Tassinari.

Ao todo serão instalados: Gangorra Inclusiva; Gangorra Cadeirante; Balanço Frontal Triplo Cadeirante Inclusivo; Carrossel Cadeirante Inclusivo; Gangorra Cadeirante; Balanço Cadeirante; Balanço Inclusivo Duplo, Balanço Inclusivo Simples e Vai-Vem Cadeirante Inclusivo.