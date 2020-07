Prefeitura inicia troca dos equipamentos esportivos da Praça de Eventos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes está revitalizando os centros esportivos do município. Nesta semana, teve início a substituição dos equipamentos da academia ao ar livre da Praça de Eventos Zico Campolim. De imediato, estão sendo concretadas as bases onde os novos aparelhos serão instalados.

A previsão para o término dos trabalhos é de aproximadamente 15 dias, pois é preciso que as bases estejam finalizadas e o concreto totalmente seco. Na Praça de Eventos serão instalados os novos equipamentos e os antigos retirados do local serão reformados e realocados em outras academias ao ar livre.

De acordo com o secretário de Esportes, a iniciativa tem como um dos objetivos aproveitar o período de paralisação dos eventos esportivos para reformar os espaços públicos, de modo que no retorno das atividades todos os equipamentos estejam em pleno funcionamento para a população.

Além da Praça de Eventos Zico Campolim, outras praças esportivas, ginásios e estádios estão passando por reforma na cidade. A Praça Pedro Merege, no Jardim Europa, recebeu melhoria na tabela de basquete e na academia ao ar livre. A Praça Paulo Saponga, no Itapeva V, também passou por adequações na quadra e outras benfeitorias estruturais.