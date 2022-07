A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e Departamento de Transporte Público, informa aos taxistas que a renovação do alvará para o exercício da atividade deve ser realizada o mais breve possível. A atualização está condicionada a instalação de taxímetro, conforme Decreto Municipal nº 12.038 de 19 de outubro de 2021, que regulamenta os serviços de utilidade pública, em veículos de transporte individual de passageiros – táxi comum e táxi acessível.

Os alvarás de todos os veículos para o exercício da atividade estão vencidos desde 01/07/2022. Para fazer a renovação o taxista precisa comparecer ao Departamento de Transporte Público, localizado no Paço Municipal, munido de certificado atualizado de instalação do taxímetro, documentos pessoais e do veículo. A Renovação do alvará é imprescindível para que os taxistas possam atuar legalmente no município de Itapeva.

(Informativo da Prefeitura de Itapeva).