Prefeitura informa que acompanhará avanço de casos, podendo ser mais restritivo ao Plano SP

O Governador João Doria anunciou nesta sexta (19) a 22ª reclassificação de regiões no Plano São Paulo e a região de Sorocaba, a qual está inclusa a cidade de Itapeva, progrediu para a fase amarela.

A reclassificação começa a valer a partir de segunda-feira, 22 de fevereiro. Assim, todos terão possibilidade de se preparar e organizar.

Na Fase Amarela, os municípios podem permitir 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais. O atendimento presencial deve ser encerrado às 22h em todos os setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 20h. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos.

Com a reclassificação desta sexta, na fase amarela a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes passa a ser permitida por mais duas horas, das 6h às 22h.

Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.

Sobre o município:

Há quase uma semana, os leitos da Ala Covid na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva estão com quase 100% de sua capacidade utilizada. No boletim diário, desta sexta-feira, dia 19, a taxa de ocupação da UTI Covid e da Enfermaria Covid está em 100%, com um total de 26 pacientes internados, sendo 10 suspeitos e 16 positivos. Deste total, 14 são itapevenses e 2 da cidade de Nova Campina.

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Itapeva pede cautela aos munícipes neste momento delicado que enfrentamos com aumento considerável dos casos suspeitos e positivos de Coronavírus.

O Executivo itapevense informa que acompanhará diariamente a evolução de casos de Covid-19 no município, bem como adotará medidas cabíveis aos casos concretos, podendo, se necessário, ser mais restritivo à fase atual do Plano SP em que estamos enquadrados.