Prefeitura informa o que abre e o que fecha neste final de ano

Repartições públicas: não funcionam nos dias 23 a 31 de dezembro para atendimento ao público.

Bancos: dia 23 das 10h às 15h; dia 24 das 10h às 12h, 25 não abre, 26 e 27 de dezembro das 10h às 15h; 30 das 10h às 15h; 31 de dezembro e 1º de janeiro não abrem, 2 e 3 de janeiro das 10h às 15h. No Paço Municipal, uma agência do Bradesco irá funcionar nestes dias e horários.

Coleta de lixo: não funciona somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Feiras livres:

23/12 – não tem

24/12 – Jardim Maringá – 6h às 13h30

25/12 – não tem

26/12 – Parque São Jorge – 6h às 13h30

27/12 – Itapeva E – das 6h às 13h30 e Morada do Bosque das 17h às 21h

28/12 – Praça de Eventos das 6h às 13h30

29/12 – Vila Aparecida – das 6h às 13h30

30/12 – não tem

31/12 – Jardim Maringá – das 6h às 13h30

Pronto Socorro e Santa Casa: funcionam normalmente.

Farmácia Municipal:

Semana do Natal

23/12 – 8h às 17h

24/12 – fechado

25/12 – fechado

26/12 – 13h às 17h

27/12 – 8h às 17h

28/12 – 9h às 14h

Semana do Ano Novo

30/12 – 8h às 17h

31/12 – fechado

01/01/2020 – fechado

02/01/2020 – 13h às 17h

03/01/2020 – 8h às 17h

04/01/2020 – 9h às 14h

Mercado Municipal:

23, 24, 26 e 27 de dezembro – 7h às 21h

25 – fecha

28 – 7h às 21h

29 – 7h às 14h

30 e 31 – 7h às 21h

1º de janeiro – fecha

Samu: funciona normalmente.

Postos de saúde: 23, 24 e 25 de dezembro não haverá expediente, exceto a Unidade do Postão do CSI, que estará aberta no dia 23 das 8h às 12h apenas para coleta de exame de saúde do pezinho.

26/12 – das 13h às 17h.

27/12 – das 8h às 12h.

30,31 de dezembro e 1º de janeiro – Não haverá expediente, exceto o Posto do CSI, que abrirá no dia 30 das 8h às 12h para coleta de exame de saúde do pezinho.

2/01 das 13 às 17h

3/01 das 8h às 17h

Poupatempo:

23/12 – fechado

24/12 – fechado

25/12 – fechado

26/12 – 8h às 17h

27/12 – 8h às 17h

28/12 – 8h às 12h

30/12 – fechado

31/12 – fechado

01/01/2020 – fechado

Cartório Eleitoral: Volta a funcionar somente no dia 2 de janeiro, das 14h às 17h.