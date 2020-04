Prefeitura informa: mais um itapevense testou positivo para Covid-19

BOLETIM OFICIAL DA PREFEITURA:

Munícipe está estável, em acompanhamento domiciliar

BOLETIM Nº 31 – 13/04/2020 – segunda-feira (11h17)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 219 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

• 53 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

• 02 casos CONFIRMADOS em acompanhamento domiciliar;

• 02 casos suspeitos internados (01 em estado estável e 01 em estado grave – UTI). Aguardam resultados de exames;

• 05 óbitos suspeitos, aguardando resultados de exames;

• 37 casos notificados descartados (resultados negativos);

• 02 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

• 118 altas por cura (melhora clínica).

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Ressalta-se que os dois pacientes que testaram positivo para Covid-19 estão em isolamento domiciliar e o estado de ambos é estável.

Deliberações diárias:

1) Limpeza e pulverização dos espaços públicos e locais com aglomeração

Considerando os resultados positivos das ações de limpeza e pulverização dos espaços públicos e locais com aglomeração, delibera-se por manter as ações durante o período em que durar a pandemia.

2) Informações e conscientização da população

As ações de informação e conscientização da população devem ser constantes.

3) Ações educativas junto à população

Recomenda-se às demais Secretarias Municipais que disponibilizem servidores para ações educativas junto à população local, com o intuito de levar orientações sanitárias.

4) Alimentação dos alunos vulneráveis

Sugere-se à Secretaria Municipal de Educação que disponibilize alimentação escolar aos alunos em situação de vulnerabilidade social. Tal ação deverá se pautar de acordo com a legislação vigente e os boletins anteriores. Em tais ações deve-se respeitar as normas sanitárias vigentes.

5) Composição do Comitê de Combate e Enfretamento a COVID-19

Convém salientar que o Comitê foi instituído para otimizar as ações de combate à COVID-19, tem o escopo de dar todo o suporte e meios para que a Secretaria Municipal de Saúde possa dar concretude às normas das autoridades sanitárias proferidas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo e normas das autoridades locais de saúde.

Outrossim, o prefeito municipal é o responsável pelo processo decisório, após deliberação do Comitê, o qual é composto pelos seguintes membros:

a) Secretaria Municipal de Saúde – coordena as ações de combate a COVID, seguindo as normas do Ministério da Saúde, Governo Estadual, bem como o mapeamento de leitos, insumos e estrutura para o atendimento de pacientes, estratégias no atendimento de baixa, média e alta complexidade, além de elaborar normas sanitárias locais através de suas equipes técnicas.

b) Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos – responsável pelo aconselhamento jurídico e adoção das medidas administrativas e judiciais pertinentes.

c) Secretaria Municipal de Finanças – responsável pela estratégia financeira de combate à COVID e acompanhamento das despesas e pagamentos.

d) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – responsável pela logística de materiais e alocação de pessoal e funcionamento das equipes mínimas de trabalho.

e) Secretaria Municipal de Educação – por ser a pasta com o maior número de profissionais, e ter mais de quinze mil alunos, é a responsável por monitorar os alunos em situação de vulnerabilidade e plano educativo para tal população durante o período de pandemia.

Por fim, o Comitê segue as orientações e recomendações do Ministério Público. Ademais, o órgão está atento aos problemas locais e para a tomada de decisão diante destes.