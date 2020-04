Prefeitura informa boletim atualizado com 1 caso positivo e 87 suspeitos em acompanhamento

Itapeva tem o primeiro caso positivo para Covid-19

O teste foi realizado em laboratório credenciado, não necessitando de contraprova

BOLETIM Nº 27 – 09/04/2020 – quinta-feira (11h13)

Na quarta-feira, dia 8, a Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o primeiro caso positivo para Coronavírus em Itapeva. O paciente está em isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, o município notificou 202 casos suspeitos de Covid-19, sendo que destes, 81 ainda estão em acompanhamento (78 domiciliar e 2 no hospital, um estável e outro grave).

Cinco óbitos ainda são considerados suspeitos, pois aguardam resultado e dois óbitos foram descartados, além de 21 casos que também tiveram teste negativo. 93 pacientes já tiveram curas da síndrome gripal, por melhora clínica.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Deliberações diárias:

1) Campanhas de conscientização da população

O Comitê delibera por intensificar ações de conscientização da população, através de carros de som e rádios locais, pois tem sido um meio eficaz de levar informação aos munícipes. Ainda mais agora, neste momento, em que se há caso confirmado de paciente com Covid-19.

2) Ofício do presidente da Câmara informando que não participará mais das reuniões do Comitê.

Em decorrência de divergir em alguns pontos adotados pelo município o vereador informou que se afastará das reuniões, contudo, se colocou à disposição para colaborar neste momento de pandemia.

O Comitê agradece a participação do presidente do Legislativo pelo período em que participou das reuniões.

3) Composição do Comitê Local

Os membros são secretários municipais de áreas distintas, os quais de forma integrada buscam dar concretude às normas das autoridades sanitárias federais e estaduais. Alguns munícipes têm questionado a ausência de um médico entre seus membros, mas é necessário frisar que estão sendo seguidos os critérios da OMS, Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo.

Além dos membros do Comitê estiveram presentes o médico Leonardo Tassinari, vereador Edivaldo Negão e vereador Rodrigo Tassinari.